В России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 37 930 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 387 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве зафиксировали 7 778 случаев, в Московской области – 3 127, в Санкт-Петербурге – 2 693, в Самарской области – 1 184, в Нижегородской области – 769, в Воронежской области – 741, в Башкирии – 670, в Республике Крым – 655, в Пермском крае – 649, в Свердловской области – 644, в Ростовской области – 606, в Красноярском крае – 581, в Смоленской области – 516, в Ульяновской области – 489, в Саратовской области – 475.
С начала пандемии в России зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,16%, Республике Калмыкия, Камчатском крае – 0,2%, Магаданской области – 0,23%.
За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 069 смертей, за весь период пандемии в России умерли 231 669 человек. За минувшие 24 часа в РФ выздоровели 20 690 человек, за все время – 7 186 611.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
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