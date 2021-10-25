Врач объяснил бесполезность длительного локдауна

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Введение длительных локдаунов, в том числе в детсадах и школах, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, это связано с высокой заразностью коронавируса.
"Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с "Дельта-штаммом" – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Он отметил, что, например, временный "детский" локдаун может быть эффективным, если говорить о снижении темпов распространения коронавируса или разгрузке стационаров и амбулаторной сети.
"При этом после его окончания все вернется на круги своя", – считает врач.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.
С 25 октября в столице пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим. Он продлится до 25 февраля 2022 года. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный. Это правило не действует на тех, кто привился или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: