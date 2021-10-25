Врач объяснил бесполезность длительного локдауна

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Введение длительных локдаунов, в том числе в детсадах и школах, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, это связано с высокой заразностью коронавируса.

"Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с "Дельта-штаммом" – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Он отметил, что, например, временный "детский" локдаун может быть эффективным, если говорить о снижении темпов распространения коронавируса или разгрузке стационаров и амбулаторной сети.

"При этом после его окончания все вернется на круги своя", – считает врач.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

С 25 октября в столице пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим. Он продлится до 25 февраля 2022 года. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный. Это правило не действует на тех, кто привился или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.