Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в общефедеральном локдауне из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общефедеральный локдаун из-за коронавируса вводить не надо. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия – огромная страна по территории, по численности населения. У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно", – цитирует ее "Интерфакс".

Она подчеркнула, что у каждого региона есть свои полномочия для введения тех или иных ограничений в случае необходимости.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.