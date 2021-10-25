Гинцбург рассказал о побочных эффектах от вакцины против COVID-19 для подростков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Побочные эффекты от вакцины против коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
"У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – поднятие температуры до 37,2–37,3 градуса", – сказал специалист.
Клинические испытания вакцины от COVID-19 для подростков 12–17 лет начались в Москве летом. Ранее Гинцбург рассказал, что прививку несовершеннолетним будут делать "Спутником V" дважды, но концентрацию препарата уменьшат в пять раз.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в вакцине от коронавируса для детей будет содержаться меньшее количество антигена. По его словам, этого будет достаточно для эпидемиологической и иммунологической эффективности.
Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от коронавируса для детей
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