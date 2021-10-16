Гинцбург раскрыл возможное название вакцины от коронавируса для детей

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Вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название "Спутник М". Об этом РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине", – рассказал Гинцбург.

Летом этого года в Москве началось клиническое испытание вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет. Прививки делают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы на регистрацию вакцины от коронавируса среди подростков.

Ранее Гинцбург заявил, что за год "Спутник V" подтвердил свое качество и безопасность. Он подчеркнул, что за все это время сняли определенные ограничения для вакцинации больных онкологией, также препарат стал доступен для пожилых людей.

Кроме того, "Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли. Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.