В Москве выявлено 7 778 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за последние сутки выявили 7 778 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 1 335 человек. На ИВЛ находятся 711 человек. В столице выздоровели еще 3 892 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 564 430.

В столице за 24 часа умерли 83 пациента, у всех подтвердился диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 37 930 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 387 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,16%, Республике Калмыкия, Камчатском крае – 0,2%, Магаданской области – 0,23%.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 069 смертей, за весь период пандемии в России умерли 231 669 человек. За минувшие 24 часа в РФ выздоровели 20 690 человек, за все время – 7 186 611.

Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.