В ВОЗ отметили вклад РПЦ в оказание духовной поддержки больным коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Больничные священники оказывают неоценимую духовную поддержку пациентам с COVID-19, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, в России существует сильная традиция больничных капелланов.
"РПЦ оказывает неоценимую поддержку наиболее нуждающимся, независимо от пола, национальности, вероисповедания и социального положения", – цитирует Клюге ТАСС.
По словам представителя ВОЗ, духовная поддержка занимает важное место в системе здравоохранения. Он подчеркнул, что духовная и психологическая поддержка имеет фундаментальное значение для ухода за пациентами в период выздоровления, а также на последних этапах жизни.
Клюге добавил, что коронавирус дает возможность переосмыслить представление о медицинской и социальной помощи и придать новый смысл роли тех, кто оказывает медицинскую и иную помощь.
За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.
Эксперты спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в России осенью и зимой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: