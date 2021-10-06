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Москва 24

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Общество

13:37

В ВОЗ отметили вклад РПЦ в оказание духовной поддержки больным коронавирусом

общество религия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больничные священники оказывают неоценимую духовную поддержку пациентам с COVID-19, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, в России существует сильная традиция больничных капелланов.

"РПЦ оказывает неоценимую поддержку наиболее нуждающимся, независимо от пола, национальности, вероисповедания и социального положения", – цитирует Клюге ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, духовная поддержка занимает важное место в системе здравоохранения. Он подчеркнул, что духовная и психологическая поддержка имеет фундаментальное значение для ухода за пациентами в период выздоровления, а также на последних этапах жизни.

Клюге добавил, что коронавирус дает возможность переосмыслить представление о медицинской и социальной помощи и придать новый смысл роли тех, кто оказывает медицинскую и иную помощь.

За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае и в Бурятии.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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