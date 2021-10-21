Путин призвал страны отбросить амбиции и работать сообща для борьбы с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать сообща для борьбы с пандемией. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая заседании международного клуба "Валдай".

Он напомнил, что Россия уже многократно призывала к этому.

"Решение проблем начали искать в привычных схемах. Разных, но привычных. А они-то как раз не работают. Точнее, работают, но часто наоборот", – отметил президент.

Ранее Путин сообщил, что потери от пандемии коронавирусной инфекции превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. Он уточнил, что во всем мире от COVID-19 скончались уже больше 4,9 миллиона человек.

За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев ковида. Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая коронавирусной инфекции.