Песков оценил введение новых антиковидных мер в Москве

Фото: потал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новые ограничения, введенные в Москве на фоне ухудшающейся эпидситуации. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера президент именно обращался к главам регионов с призывом использовать их особые полномочия", – сказал Песков, добавив, что ими Сергей Собянин и воспользовался.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в столице вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории города, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

При этом часть ограничений продолжит действовать и после 8 октября. Так, для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, с 8 ноября в Москве вводятся QR-коды, которые потребуются для посещения общественных мест и массовых мероприятий.

