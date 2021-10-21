Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты

Вакцинированные москвичи смогут разблокировать социальные карты. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых и хронически больных горожан с 8 ноября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Вакцинированных и переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев блокировка не коснется.

"Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом. Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", – отметил градоначальник.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

