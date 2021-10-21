В Оперштабе объяснили необходимость введения нерабочих дней в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Глава Оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова объяснила решение о введении режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Она подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом растет и фиксируется на уровне выше, чем в прошлом году. В частности, за месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций возросло в три раза. По словам Раковой, уровень заболеваемости COVID-19 этой осенью в связи с приходом "Дельта"-штамма превышает прошлогодний на 80%.

Согласно заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5–6 месяцев. Таким образом, сейчас реальное число москвичей, обладающих устойчивым иммунитетом, составляет не 5 миллионов, а менее 3,4 миллиона человек, подчеркнула Ракова.

Также, по ее словам, растет и заболеваемость ОРВИ. Причем ее рост в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. Это создает высокую дополнительную нагрузку на медицинскую систему и угрозу серьезных осложнений для пациентов.

В связи с этим Ракова назвала эпидканикулы одной из наиболее действенных мер для крупных городов.



Анастасия Ракова заммэра Москвы Это можно видеть на примере самой Москвы. После новогодних праздников, в первую же неделю января, падение заболеваемости составило 31% и было отмечено дальнейшим устойчивым снижением. Даже после майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости.

Заммэра подчеркнула, что для эпидканикул специально выбрали время, которое у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. На неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, многие запланировали отпуск на это время.



Анастасия Ракова заммэра Москвы Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период "Дельта"-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

Она также рассказала, что этот период должен помочь городу бороться с вирусом. По мнению Раковой, эффект эпидканикул больше зависит от совместно ответственного поведения горожан, поэтому она призвала провести это время с семьей и близкими, побыть дома, съездить на дачу и максимально сократить число контактов.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.