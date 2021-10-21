Потери от пандемии COVID-19 превосходят потери от Первой мировой войны – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", оценил потери от пандемии коронавирусной инфекции.
Президент уточнил, что во всем мире от COVID-19 скончались уже более 4,9 миллиона человек.
"Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны", – отметил он.
За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев ковида. Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая коронавирусной инфекции.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.
Регионы с более сложной эпидемситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
В России обнаружили новый вариант коронавируса
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