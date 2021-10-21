В Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 7 897 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 272 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили за день 2 318 человек. Выписали по выздоровлению 1 994 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом в 3 230 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, Магаданской и Сахалинской областях – 0,21%.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже почти 243 миллиона человек. Сейчас болеют 17,5 миллиона человек. 76 тысяч пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.