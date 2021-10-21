Депздрав разъяснил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди детей в Москве

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В столичном департаменте здравоохранения отметили рост заболеваемости коронавирусом среди школьников, детей первого года жизни и новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Москве за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в прошлый. От недели к неделе тенденция усиливается.

По данным департамента, с начала пандемии в городе заболели COVID-19 более 180 тысяч детей. Их лечат как в стационарах, так и дома под наблюдением врачей детской поликлиники. Среди всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции у детей в столичные стационары госпитализировали не более 3% маленьких пациентов.

Специалисты отмечают, что в некоторых случаях коронавирус у детей протекает так же тяжело, как и у взрослых. Особенно при наличии у них сопутствующих заболеваний.

Сейчас идут клинические исследования варианта вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Согласие на участие ребенка в них подписывают родители. Данные исследования одобрены Минздравом РФ и Московским городским независимым этическим комитетом.

Следит за его ходом специальный независимый комитет по мониторингу данных, в состав которого вошли ведущие ученые-педиатры.

Активная вакцинация взрослых позволит защитить и детей. Такое мнение ранее высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также считает, что если говорить о прививках от коронавируса для детей, то в первую очередь их нужно делать лицам с хроническими заболеваниями.