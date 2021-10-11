В Севастополе ввели QR-коды для посещения общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

С 15 октября посещение всех общественных мест в Севастополе будет возможно лишь при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

"Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней", – отметил Развожаев.

По его словам, власти прибегли к такой мере из-за низкого уровня вакцинации. В общей сложности в городе сделали прививку от коронавируса 140 000 жителей, еще необходимо вакцинировать столько же граждан.

Кроме того, в Севастополе продлили каникулы для школьников. Ученики будут отдыхать три недели вместо одной. Каникулы начнутся не 25, а 18 октября.

"Досрочное начало осенних каникул с 18 октября вместо 25 октября, чтобы разобщить коллективы. И 8 ноября они вернутся все на занятия. У нас разрыв будет три недели", – сказал Развожаев.

Помимо этого, теперь к работе будут допускать только вакцинированных педагогов. В противном случае учителя должны предоставить справку о наличии антител или еженедельно отчитываться об отрицательном ПЦР-тесте.

С 15 октября руководители предприятий и учреждений должны перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

Кроме того, режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 1 декабря 2021 года.

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