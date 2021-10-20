Вирусолог рассказал, может ли новый штамм коронавируса вытеснить "Дельту"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Новый вариант коронавируса AY.4.2, который при исследовании нашли британские ученые, может не обладать схожими с доминантным "Дельта"-штаммом свойствами. Об этом "Газете.ру" сообщил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.
"Если этот штамм будет сильнее и будет обладать способностью быстрее размножаться, то он может вытеснить другие штаммы коронавируса. Это общие биологические закономерности", – отметил эксперт.
По его словам, для того чтобы новый штамм стал сильнее, необходимо либо такое же преимущество, как у "Дельты", либо способность прикрепляться еще к какому-нибудь распространенному рецептору.
В свою очередь, врач-эпидемиолог Эдуард Шунков отметил, что если у AY.4.2 будут присутствовать мутации "Дельты", то он может стать преобладающим.
"Даже если штамм будет заразнее, чем все существующие, но не будет вызывать тяжелых последствий, то он сможет занять свое место в структуре заболеваемости и ежегодно обеспечивать какое-то количество заболевших, но не будет доминировать над другими группами остро-респираторных инфекций", – добавил он.
Новый вариант коронавируса AY.4.2, который может стать более заразным, чем "Дельта"-штамм, обнаружили в Израиле. Мутацию обнаружили у 11-летнего ребенка, вернувшегося из-за границы. Сейчас он находится в изоляции и ни с кем не контактировал.
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