Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.



С 11 по 17 октября проверки прошли в 362 организациях.

"В 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, не выполняются противоэпидемические мероприятия", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил, что контролеры в общественном транспорте Москвы будут вынуждены выписать пассажиру постановление о правонарушении при отсутствии маски или в случае, если она надета неправильно. Он напомнил, что маска защищает лишь при правильном ношении, когда закрывает нос и рот.

