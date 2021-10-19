Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
С 11 по 17 октября проверки прошли в 362 организациях.
"В 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, не выполняются противоэпидемические мероприятия", – говорится в сообщении.
Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил, что контролеры в общественном транспорте Москвы будут вынуждены выписать пассажиру постановление о правонарушении при отсутствии маски или в случае, если она надета неправильно. Он напомнил, что маска защищает лишь при правильном ношении, когда закрывает нос и рот.
В Москве усилили контроль за работой кафе и ресторанов
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