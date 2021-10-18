Пассажиров столичного транспорта будут штрафовать за приспущенную маску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Контролеры в общественном транспорте Москвы будут вынуждены выписать пассажиру постановление о правонарушении при отсутствии маски или в случае, если она надета неправильно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.
Он напомнил, что маска защищает лишь при правильном ношении, когда закрывает нос и рот.
"Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания", – заявил Султанов.
Ранее сообщалось, что в московском транспорте с начала октября выявили более 20 тысяч нарушителей COVID-мер. Султанов отмечал, что контролеры следят за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тысяч рублей. При этом штраф за нарушение масочного режима на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тысячи рублей. Также магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.
В московском транспорте усиливают контроль за ношением масок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: