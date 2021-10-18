Пассажиров столичного транспорта будут штрафовать за приспущенную маску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Контролеры в общественном транспорте Москвы будут вынуждены выписать пассажиру постановление о правонарушении при отсутствии маски или в случае, если она надета неправильно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.

Он напомнил, что маска защищает лишь при правильном ношении, когда закрывает нос и рот.

"Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания", – заявил Султанов.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте с начала октября выявили более 20 тысяч нарушителей COVID-мер. Султанов отмечал, что контролеры следят за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тысяч рублей. При этом штраф за нарушение масочного режима на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тысячи рублей. Также магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

