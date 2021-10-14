В московском метро усилят проверки нарушений мер по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В московском транспорте с начала октября выявили более 20 тысяч нарушителей COVID-мер.
"На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро, на 50%", – рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Он подчеркнул, что контролеры следят за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
"Учитывая неблагоприятную и нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо придерживаться рекомендаций санитарных врачей и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе транспорте", – приводит его слова РИА Новости.
Султанов добавил, что для сохранения высокого уровня безопасности необходимо носить маску во время всей поездки. Это также поможет предотвращению распространения вируса.
Ранее стало известно, что штрафы за проезд без масок в общественном транспорте Москвы будут выписывать электронно. Предполагается, что это позволит сократить время оформления протоколов в четыре раза. Кроме того, благодаря электронному формату уменьшится число ошибок и будет обеспечена быстрая передача информации в государственную информационную систему.
В Москве проверили, соблюдают ли граждане масочный режим
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