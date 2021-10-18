В Москве выявлено 6 823 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице за последние сутки выявлено 6 823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 267 человек, на ИВЛ находятся 639 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.



"В городе выздоровели еще 3 237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 536 156", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 69 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за последние сутки подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 8 027 012 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, Магаданской области и Республике Калмыкия.

Ранее пожилых москвичей призвали не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Специалисты напомнили, что 50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения.

