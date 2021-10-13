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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Дельта"-штамм коронавируса практически вытеснил все остальные варианты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, смена штамма, циркулирующего практически на всем земном шаре, произошла за 2,5–3 месяца.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что штамм коронавируса "Дельта" отличается повышенной агрессивностью и летальностью, которая в будущем может усугубиться.

Она отметила, что схемы лечения, которые были наработаны в первые волны пандемии, уже не столь эффективны, несмотря на активное внедрение новых препаратов. По мнению специалиста, наибольшую опасность представляет постепенная мутация коронавируса, которая может сделать его устойчивым к имеющимся вакцинам.