В России выявили 36 339 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом в 3 230 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 7 897 случаев, на Санкт-Петербург – 3 280, на Московскую область – 2 318, на Самарскую область – 937, на Нижегородскую область – 737, на Воронежскую область – 709, на Республику Башкортостан – 670, на Республику Крым – 621, на Пермский край – 617, на Свердловскую область – 610, на Ростовскую область – 583, на Красноярский край – 541, на Смоленскую область – 471, на Саратовскую область – 427, на Челябинскую область – 425.
Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, Магаданской и Сахалинской областях – 0,21%.
За последние сутки в РФ подтвердили 1 036 смертей, за весь период пандемии умерло 227 389 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 25 895 человек, за все время – 7 091 607.
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики. Об этом ранее заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Подъем заболеваемости эксперт назвала прогнозируемым. По словам Пшеничной, среди пациентов с COVID-19 есть и ранее вакцинированные, но болезнь они переносят в легкой форме. Она также отметила важность формирования коллективного иммунитета. По ее словам, он должен охватывать не менее 80% человек. Сегодня этот показатель составляет чуть больше 45%.
С 30 октября по 7 ноября в Московской области объявлены выходными днями
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