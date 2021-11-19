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В мире

12:43

В Австрии введут национальный локдаун из-за ситуации с COVID-19

за рубежом

Фото: AP Photo/Lisa Leutner

В Австрии на 20 дней введут национальный локдаун из-за ситуации с COVID-19, заявил канцлер страны Александер Шелленберг. Об этом сообщает РИА Новости.

"Каждые 10 дней будет проводиться оценка. Он (локдаун. – Прим. ред.) автоматически закончится не позднее 13 декабря", – сказал Шелленберг.

Кроме того, он объявил об обязательной вакцинации от коронавируса всего населения. Мера вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

До этого локдаун в Австрии вводили 15 ноября. Он касался непривитых от коронавируса граждан старше 12 лет.

Австрийцы могли выходить из дома только за продуктами, лекарствами и для посещения работы.

В Австрии прошли протесты против локдауна для непривитых

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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