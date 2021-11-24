В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

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В Италии одобрили новый декрет, который предусматривает усиление антикоронавирусных мер, сообщает газета La Stampa.

Нововведения затронут COVID-сертификат green pass. Документ будет выдаваться сроком на двое суток. Его можно будет получить после сдачи теста на инфекцию.

Уточняется, что документ будет функционировать только для доступа на работу и в магазины с товарами первой необходимости и для поездок на межрегиональном транспорте.

Также в стране введут super green pass для привитых или переболевших. Его владельцы смогут посещать заведения общепита в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения.

Кроме того, Совет министров расширил перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Срок действия новых мер не определен окончательно: декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Словакия введет общенациональный локдаун на 2 недели из-за COVID-19. Вице-премьера Рихард Сулик уточнил, что локдаун предусматривает запрет на выход из дома ночью, отмену массовых мероприятий, закрытие предприятий общепита, а также магазинов, кроме тех, которые продают товары первой необходимости.