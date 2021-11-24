Словакия введет общенациональный локдаун на 2 недели из-за COVID-19

18:55
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Кабмин Словакии из-за ситуации с COVID-19 вводит с 25 ноября на 2 недели общенациональный локдаун, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера и главу Минэкономики Рихарда Сулика.
Он уточнил, что локдаун предусматривает запрет на выход из дома ночью, отмену массовых культурных и спортивных мероприятий, закрытие предприятий общественного питания, а также магазинов. В этот перечень не попадают те точки торговли, которые обеспечивают население предметами первой необходимости.
"При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших список таких магазинов будет расширен", – отметил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что введут национальный локдаун из-за ситуации с COVID-19 и в Австрии. Там он будет действовать 20 дней. Кроме того, канцлер страны Александер Шелленберг объявил об обязательной вакцинации от коронавируса всего населения. Мера вступит в силу с 1 февраля 2022 года.
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