Европа снова ужесточит антиковидные ограничения

Европа вновь ужесточает антиковидные ограничения. Опять начинают действовать QR-коды, полиция день и ночь охотится за продавцами поддельных прививочных сертификатов, а для непривитых объявляют локдаун.

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