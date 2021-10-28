В граничащем с РФ китайском Хэйхэ ввели карантин из-за COVID-19

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Карантин объявили в китайском городе Хэйхэ из-за выявления новых случаев COVID-19. Город расположен на берегу Амура на границе с Россией, сообщает News.ru.

Как уточняется, врачи после обследования выявили трех бессимптомных носителей коронавируса. В настоящее время местные власти устанавливают личности контактировавших с зараженными.

С 28 октября в Хэйхэ будут строго контролировать перемещение транспорта, время работы продуктовых магазинов и аптек ограничено, а производство и бизнес приостановлены. Также отменены общественные мероприятия.

Ранее сообщалось, что строгие ограничения действуют в Латвии с 21 октября по 15 ноября. Ограничения введены из-за COVID-19. В стране на этот период закрыты большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения.