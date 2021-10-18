В Латвии будет введен жесткий локдаун на четыре недели из-за COVID-19

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Особо строгие ограничения будут введены в Латвии на четыре недели, с 21 октября по 15 ноября, для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша.

Данное решение было принято в понедельник, 18 октября, Советом по кризисному управлению. Его предстоит утвердить правительству.

Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в этот период будут закрыты.

Ранее Университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидировала с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю.