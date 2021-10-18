Назван мировой лидер по распространению коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. Данные разместил на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
"Мировые антирекорды", – подписал он скриншот с данными университета.
В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее идут Барбадос – 7 125,28 случая и Грузия – 7 106,18.
В Латвии, население которой составляет 1,8 миллиона человек, ежесуточно фиксируется более 2 000 новых случаев заражения. Там введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может достигнуть миллиона человек уже через две недели.
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