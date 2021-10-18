Вирусолог назвал условие, при котором удастся остановить циркуляцию COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что остановить циркуляцию коронавируса в России позволит вакцинация более 80% населения.

"Конечно, того коллективного иммунитета, который сейчас есть, недостаточно, и уже очевидно, что 70–80 (привитого населения. – Прим. ред.) недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса", – сказал Лукашев в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вирусолога, темпы распространения коронавируса связаны в том числе с мутациями вируса, против которых существующие вакцины действуют хуже.

"Привитые, по крайней мере часть из них, могут болеть действительно намного легче, летальные случаи намного реже. Во-вторых, вирус изменился и частично пробивает защиту. Вакцина работает, но хуже, чем раньше", – добавил Лукашев.

Эксперт также отметил, что вакцинированные могут переносить коронавирус бессимптомно, но при этом могут заразить им людей своего окружения.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране.

За последние сутки в России подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса. При этом в 2 821 (8,2%) случае болезнь проходила без клинических проявлений.

