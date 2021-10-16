Стал известен уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве

На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации, а также тепловую карту по эпидемиологической ситуации в регионах. Там можно посмотреть, сколько человек привиты, сколько болеют, есть ли свободные места в больницах и какие ограничения сейчас действуют в том или ином регионе.

Так, почти вся карта страны красная и оранжевая – это значит, что в этих регионах выявлено от 100 до 150 случаев инфицирования на 100 тысяч населения. Можно оценить и уровень коллективного иммунитета: в Москве, например, он оценивается в 61%, а в среднем по России – в 45%.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

