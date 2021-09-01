Пенсионерка-зацепер прервала движение трамвая в Ульяновске

Видео: "ВКонтакте"/"Видеозаписи ЧП Ульяновск"

Пожилая женщина села на цепной прибор трамвая в Ульяновске, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение.

ЧП произошло 31 августа на остановке трамвая № 15 на улице Верхней Полевой. Пенсионерка присела на цепной прибор, а правой рукой держалась за дворники.

Из-за этого водителю трамвая пришлось открыть дверь и выпустить пассажиров. Затем с пожилой женщиной провели беседу. Сперва она кричала, но позже ушла. Это продолжалось несколько минут.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз – со 100 до 4 000 рублей.

Как пояснил Выборный, маленькие штрафы не являются препятствием для подростков, вовлеченных в опасное хобби. Только за семь месяцев 2020 года 11 несовершеннолетних получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли. Предотвратить трагедии может увеличение размера штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте до 2–4 тысяч рублей, уверен депутат.

