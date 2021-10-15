Изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19

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Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте выдвинул новую версию происхождения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, COVID-19 мог возникнуть из-за мутации двух близких коронавирусов. Мутация появляется из-за S-белка, с помощью которого вирус цепляется к эпителию во рту, носу и горле человека, отметил Питте.

"Мы начали получать сведения о появлении коронавируса в Ухани, без понятия, когда эта пандемия началась в действительности. И сегодня, когда мы смогли восстановить всю серию элементов различных фаз изменений S-белка, мы видим, что в начале данных трансформаций совершенно точно было генетическое присутствие двух коронавирусов", – сказал эксперт.

Питте выразил мнение, что до выявления вируса в Ухани что-то спровоцировало мутацию S-белка двух коронавирусов в промежуточном переносчике и позволило вирусу заражать и людей.

"Знание о том, что, возможно, это было два коронавируса, чей генетический материал позволил измениться S-белку, – это еще одно свидетельство против теории, что COVID-19 был создан в лаборатории", – подчеркнул изобретатель.

Он отметил, что новые мутации приводят к тому, что S-белок легче прицепляется к слизистой человека.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова заявила, что одной из возможных причин возникновения COVID-19 могут быть попытки создать в лаборатории опережающую его мутации вакцину. По ее словам, сегодня нет необходимости в вакцине, защищающей от существующих и будущих вариантов вируса, однако такой препарат можно создать. Для этого вирус помещают в пробирку, где он искусственно мутирует.

Кроме того, по одной из последних версий, новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера.

Так, девять лет назад у шести рабочих, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, нашли схожее с пневмонией заболевание.

