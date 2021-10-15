Биолог назвала одну из версий искусственного происхождения COVID-19

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Одной из возможных причин возникновения COVID-19 могут быть попытки создать в лаборатории опережающую его мутации вакцину. Об этом в беседе с "Лента.ру" заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.

По ее словам, сегодня нет необходимости в вакцине, защищающей от существующих и будущих вариантов вируса, однако такой препарат можно создать. Для этого вирус помещают в пробирку, где он искусственно мутирует.

"Его (вирус. – Прим. ред.) необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций", – объяснила Баранова.

Некоторые специалисты полагают, что именно так и возник нынешний коронавирус SARS-CoV-2, заключила врач.

По одной из последних версий, новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера.

Так, девять лет назад у шести рабочих, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, нашли схожее с пневмонией заболевание. Трое из них умерли, другие провели в больнице около шести месяцев.

