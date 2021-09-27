Новая команда ВОЗ продолжит расследовать происхождение COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится возобновить расследование происхождения коронавируса, в связи с чем будет создана новая команда. Об этом сообщает News.ru.

В исследовательскую группу войдут 20 ученых. Среди них – специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, эксперты по вопросам генетики и болезней животных.

Цель ученых – проверка версии о появлении коронавируса из лаборатории. Кроме того, специалисты должны будут провести исследование вероятных будущих рисков, в том числе в связи с поведением человека.

Ранее ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета представили новые доказательства природного происхождения коронавируса. В своих научных изысканиях эксперты узнали, что в популяции летучих мышей были вирусы – "близкие родственники" COVID-19.