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Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а вместо этого бороться с пандемией и ее последствиями. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов", – подчеркнул президент.

По его словам, те, кто политизирует на тему пандемии, допускают огромные ошибки, поскольку не весь мир защищен вакцинами, и это бумерангом возвращается к ним.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже более 38 миллионов человек в России вакцинированы от коронавируса двумя компонентами. Она подчеркнула, что хотя бы одну дозу вакцины получили 45,4 миллиона россиян, 38,5 миллиона из них уже завершили вакцинацию.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.