Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Директор СВР Сергей Нарышкин назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса политизированным и непрофессиональным. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным", – сказал Нарышкин.
Он связал это с кризисом, вызванным попытками разведки политизировать свою деятельность. Глава СВР считает, что коронавирус появился в природе естественным путем. Говоря об этом, он ссылался на ряд научных исследований.
Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. В то же время к единому мнению участники расследования не пришли, а в качестве возможных рассматривают две версии происхождения инфекции – естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: