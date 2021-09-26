Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса политизированным и непрофессиональным. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые и политизированные оценки, что, конечно, несвойственно разведслужбам и является непрофессиональным", – сказал Нарышкин.

Он связал это с кризисом, вызванным попытками разведки политизировать свою деятельность. Глава СВР считает, что коронавирус появился в природе естественным путем. Говоря об этом, он ссылался на ряд научных исследований.

Ранее разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. В то же время к единому мнению участники расследования не пришли, а в качестве возможных рассматривают две версии происхождения инфекции – естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.