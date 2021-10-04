В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения человека COVID-19 от летучей мыши

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Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Помимо SARS-СoV-2, в природе существуют и другие коронавирусы, именно они и были выявлены у летучих мышей в России.
"Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам Сперанской, коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех российских регионах, где они обитают, но пока исследований об этом очень мало.
В конце сентября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения готовится возобновить расследование происхождения коронавируса, в связи с чем будет создана новая команда. В исследовательскую группу войдут 20 ученых. Среди них – специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, эксперты по вопросам генетики и болезней животных.
Цель специалистов – проверка версии о появлении коронавируса из лаборатории. Кроме того, специалисты должны будут провести исследование вероятных будущих рисков, в том числе в связи с поведением человека.
Ранее ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета представили новые доказательства природного происхождения коронавируса. В своих научных изысканиях эксперты узнали, что в популяции летучих мышей были вирусы – "близкие родственники" COVID-19.
У живущих в России летучих мышей обнаружили коронавирус
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