Ученые выявили очередное сходство коронавируса с вирусами летучих мышей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ученые из Китая обнаружили новые доказательства того, что предок COVID-19 поражал летучих мышей. Об этом сообщает bioRxiv.
"Эволюционная история происхождения коронавируса пока остается загадкой, так как геном SARS-CoV-2 лишь на 96% совпадает с устройством РНК его ближайшего родича – вируса летучих мышей RaTG13", – рассказали исследователи.
Специалисты изучили, как в геномах нескольких видов коронавирусов накапливаются мутации. В результате они выяснили, что характер накопления мутаций для вирусов, поражающих различные группы животных и птиц, сильно отличается друг от друга.
При этом ученым удалось обнаружить, что в RaTG13 частота замен одних нуклеотидов на другие была на 99,2–99,9% схожа с SARS-CoV-2.
Исследователи уточнили, что пока нельзя точно сказать, связаны ли патогены генетически, однако можно сделать вывод, что они эволюционировали в похожих условиях. В связи с этим ученые заявили, что почти все развитие SARS-CoV-2 до перехода в человеческую популяцию протекало в организме летучих мышей.
Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что летучие мыши вряд ли были источником заражения COVID-19. Он также отметил, что человек не может заразиться вирусом напрямую от летучей мыши, необходимо промежуточное животное.
Коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное – СМИ
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