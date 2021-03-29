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Наука

17:15

Вирусолог оценил версию ВОЗ о пути коронавируса от летучих мышей к людям

наука

Фото: Depositphotos/EcoPic

Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев заявил, что летучие мыши вряд ли были источником заражения COVID-19. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причина распространения коронавируса может крыться в торговле дикими животными в Китае. Эту версию специалисты на данный момент считают наиболее правдоподобной.

"Бесконтрольная торговля экзотическими животными – это действительно крайне опасная практика, и с ней нужно бороться. По всему миру это нужно тщательно контролировать, а уж когда на рынке продаются всякие экзотические животные, это недопустимая практика", – сказал Лукашев.

Он также отметил, что человек не может заразиться вирусом напрямую от летучей мыши, необходимо промежуточное животное.

Ранее ученые рассказали, что заражение коронавирусной инфекцией может отразиться на слухе пациентов. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес заявил, что повреждение слухового нерва чаще всего отмечается после тяжелого течения болезни.

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