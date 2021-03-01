Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Москву может ожидать новый всплеск коронавирусной инфекции в случае, если массовая вакцинация жителей пройдет недостаточно активно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача городской клинической больницы № 52 Марьяну Лысенко.
"Хотя сейчас такой тенденции мы не видим, но тем не менее если активной вакцинации не будет происходить, то понятно, что, безусловно, всплеск через пару месяцев мы можем получить", – заявила Лысенко на пресс-конференции, посвященной году работы больницы с коронавирусными пациентами.
Накануне в Центре имени Гамалеи заявили, что "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса, в частности "британского" и "южноафриканского". Вскоре центр намерен опубликовать статью о результатах проведенных исследований.
Ранее эпидемиолог заявила, что коронавирус может стать сезонным в ближайшие год-два. По ее словам, вспышки респираторных инфекций обычно происходят весной и осенью, когда высокая влажность и температура. Поэтому с COVID-19 может произойти то же самое.
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