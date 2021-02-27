Эпидемиолог заявила, что коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два

Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух, эти черты у нее проявляются уже сейчас. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, вспышки респираторных инфекций обычно происходят весной и осенью, когда высокая влажность и температура. Поэтому теоретически с COVID-19 произойдет то же самое.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказывал, что разработанная вакцина "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря "Спутнику Лайт" снижается вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключается полностью.

Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V". Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через 4 недели после вакцинации.