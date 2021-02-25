Эксперт прокомментировал ситуацию с переходом на новый порядок техосмотра

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, с чем связан перенос сроков ввода нового порядка техосмотра машин. Предполагалось, что новые правила вступят в силу с 1 марта, но их перенесли на 1 октября, сообщает РИА Новости.

Как считает эксперт, решение по переносу сроков является ожидаемым. Однако оно не будет работать без увеличения тарифов на процедуру, которое позволило бы окупить инвестиции.

Согласно новым правилам, можно будет ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.

"Вероятно, потому что сейчас хотели как лучше, а получилось как всегда. Но и в октябре реформа будет невозможна без увеличения тарифов на техосмотр до вменяемых, рыночных величин, которые позволят окупить инвестиции в оборудование, ремонт помещения и другое", – сказал Шапарин. Эксперт пояснил, что требуется также решение Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу.

Вторым фактором, по его словам, можно назвать сроки. Бизнесу надо будет как минимум полгода на заказ оборудования и подготовку документации, предупредил Шапарин.

При этом эксперт не исключил, что если тариф не поменяют, то в конце сентября стоит ожидать нового переноса сроков.

Ранее кабмин отложил введение новых правил техосмотра. Изначально предполагалось, что новая система техосмотра начнет работать 7 июня 2020 года, но сроки сдвинули из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.