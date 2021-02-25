Кабмин отложил введение новых правил техосмотра

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Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить введение нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта до 1 октября, чтобы оградить граждан от дополнительных неудобств на фоне пандемии.

"В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время", – сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр напомнил, что новый порядок техосмотра предполагает введение фотофиксации, электронных диагностических карт и других процедур. По мнению Мишустина, эпидемиологическая обстановка хоть и улучшается, но все еще далека от идеальной, и потому несет риски для здоровья и жизни людей.

Изначально предполагалось, что новая система техосмотра начнет работать 7 июня 2020 года, но сроки сдвинули из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, с 27 июля 2020 года в России введена уголовная ответственность за проведение технического осмотра машин без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она требуется. За подобное нарушение предусмотрен либо штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или другого дохода осужденного за период до двух лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов. Кроме того, может грозить арест на срок до шести месяцев.