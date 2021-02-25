Кабмин отложил введение новых правил техосмотра

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить введение нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта до 1 октября, чтобы оградить граждан от дополнительных неудобств на фоне пандемии.
"В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время", – сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр напомнил, что новый порядок техосмотра предполагает введение фотофиксации, электронных диагностических карт и других процедур. По мнению Мишустина, эпидемиологическая обстановка хоть и улучшается, но все еще далека от идеальной, и потому несет риски для здоровья и жизни людей.
Изначально предполагалось, что новая система техосмотра начнет работать 7 июня 2020 года, но сроки сдвинули из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, с 27 июля 2020 года в России введена уголовная ответственность за проведение технического осмотра машин без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она требуется. За подобное нарушение предусмотрен либо штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или другого дохода осужденного за период до двух лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов. Кроме того, может грозить арест на срок до шести месяцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: