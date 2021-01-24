Во Франции могут объявить третий карантин из-за COVID-19 – СМИ

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Во Франции готовятся к объявлению третьего по счету карантина, передает местная газета Le Journal du Dimanche.

По данным газеты, власти страны объявят о введении новых ограничений в ближайшее время. Уточняется, что такое решение принято в связи с распространением "британского" штамма коронавируса.

С 16 января власти Франции ввели в стране комендантский час. Премьер-министр республики Жан Кастекс заявил, что такой режим продлится как минимум 15 дней. Также, по его словам, все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны перед вылетом сдать тест на коронавирус, затем повторить эту процедуру уже в самой стране, а после пройти обязательный недельный карантин.

Ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции вступил в силу на Украине. Решение правительства страны о введении новых мер было принято 9 декабря 2020 года. Известно, что ограничения продлятся до 24 января 2021 года.

