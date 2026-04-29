Житель Красноярска зарезал девушку из-за ее желания расстаться

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Житель Красноярска зарезал свою девушку из-за ее желания расстаться. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Life.ru со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пара встречалась с января 2026 года. По версии следствия, вечером 26 апреля мужчина приехал к женщине в дом в ТСН "Емельяновская горка" для обсуждения их дальнейших отношений.

В ходе разговора женщина заявила о намерении расстаться, что вызвало у фигуранта агрессию. Он сдавил ее шею руками, а затем нанес несколько смертельных ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Спустя некоторое время мужчина сам сообщил о случившемся в полицию. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

