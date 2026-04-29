29 апреля, 12:46

Происшествия

Мать обвиняемого в убийстве девочки на Кубани заявила, что не замечала странностей у сына

Фото: МАХ/"Следком"

Мать обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Краснодарском крае рассказала, что не замечала странностей в поведении сына. Об этом она заявила телеканалу РЕН ТВ.

По словам женщины, последний раз она видела сына 24 апреля. Он приехал в гости в хорошем настроении, а на следующий день уехал на работу. О преступлении она узнала, когда следователи приехали изъять автомобиль.

Журналисты выяснили, что 31-летний мужчина работал торговым представителем оператора сотовой связи, увлекался аниме, играми и инвестициями, а также любил путешествовать. В 2015 году он отслужил в армии, а одно время работал в Темрюкском районном отделении "Союза казачьей молодежи Кубани". По данным СМИ, он был женат.

Девочка вышла из дома на прогулку 24 апреля и пропала. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело и организовали круглосуточные поиски. На пятый день ребенка нашли мертвым.

Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель, его задержали. По версии следствия, он встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка, посадил в свою машину и направился в сторону хутора Белого. Затем злоумышленник задушил потерпевшую, а тело спрятал рядом с водоемом за пределами населенного пункта. После этого он покинул территорию Темрюкского района.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он признал и рассказал об обстоятельствах случившегося. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

