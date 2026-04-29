Певец Стас Михайлов рассказал, когда к нему пришла популярность

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Популярность пришла к певцу Стасу Михайлову, когда Бог решил, что он к этому готов. Таким мнением исполнитель поделился в эфире радио КП, интервью которому дал в честь своего дня рождения.

Артист начал свою музыкальную карьеру в начале 1990-х годов, однако признание получил лишь в 2000-х. Несмотря на долгие годы без песен в эфире, ему удалось сохранить позитивный настрой. Он признался, что жил по принципу "жало в пятку", а также ориентировался на философа Никколу Макиавелли.

"Еще Макиавелли говорил, что заставлял себя спать на холодном полу. Обладая определенными богатствами, он жил среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкали к роскоши. Любая наша жизненная коллизия дана нам не для того, чтобы мы падали в пропасть дальше, а, уповая на Бога, становились сильнее и шли вперед", – пояснил Михайлов.

По его признанию, до славы он делал все то же самое, пока Бог не посчитал его готовым к ней. В доказательство своих слов певец привел в пример ситуации с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой, старые произведения которых стали хитами только спустя годы.

"Почему? Это лишь еще одно доказательство, что всему свое время", – высказался артист.

Музыкант отметил, что "калитка" для него открылась, когда он уже отчаялся. В тот период Михайлов жил в Санкт-Петербурге на съемной квартире, денег на которую у него не было.

"Думаю: "Господи, пошли мне знак, нужен я тебе или нет". Утром выбежал на пробежку, и меня сбивает машина. Обошлось без травм, просто упал на капот, и все. Прихожу домой, сел перед иконой и говорю: "Я больше не могу, все!" Тогда я понял, что исчерпал все силы", – рассказал певец.

С того момента, по словам артиста, ему начала приходить помощь свыше. В частности, песня "Свеча", уже звучавшая везде, но не в эфире, попала к редактору радио "Шансон" Артуру Вафину. Он купил диск в подземном переходе и выпустил ее.

При этом Михайлов уверен, что без сложностей он не стал бы тем, кем является сейчас. Если бы в 20 лет на него обрушились слава и деньги, его бы уже не было, поскольку в этом возрасте человек не готов к успеху и не знает, как с ним справляться, уверен он. Музыкант привел примеры из своего окружения, отметив, что многих людей уже нет на свете из-за того, что они выгорели, так и не найдя себя.

Вместе с тем во время интервью исполнитель затронул тему табу на сцене. По его словам, самым большим запретом для него является мат.

"Не знаю, зачем это делают. Я, наверное, по старинке свой век доживу и буду со сцены говорить о другом – о любви, радости, о каких-то ценностях, о правильных вещах. По-другому не хочу", – подытожил Михайлов.

