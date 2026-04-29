На Кубани задержали обвиняемого в убийстве пропавшей 11-летней девочки

В Краснодарском крае задержали мужчину по обвинению в убийстве 11-летней девочки, которая пропала 24 апреля. Об этом сообщает Следственный комитет России в MAX.

В прошлую пятницу девочка вышла из дома на прогулку и пропала. По факту безвестного исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, были организованы поиски, которые велись круглосуточно. На пятый день добровольцы нашли девочку мертвой.

В результате расследования правоохранители установили личность мужчины, который, по имеющимся данным, мог совершить преступление. Им оказался 31-летний местный житель.

По версии следствия, он встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка, посадил в свой автомобиль и направился в сторону хутора Белого. Затем мужчина задушил потерпевшую, а после переместил тело за пределы хутора и спрятал рядом с водоемом. После этого он покинул территорию Темрюкского района.

Мужчине уже предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

