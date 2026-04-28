Состояние пострадавшей при падении дерева в Самаре девочки стабильно среднетяжелое

Состояние девочки, пострадавшей при падении дерева в Самаре, оценивается как стабильно среднетяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Девочка находится в медучреждении. Ее состояние стабильное средней степени тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе работает психолог", – говорится в сообщении.

27 апреля в Самаре из-за сильного ветра с порывами до 25–27 метров в секунду упало свыше 50 деревьев. В результате погибли три человека – двое мужчин и девочка. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев пообещал, что правоохранители разберутся в обстоятельствах произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.